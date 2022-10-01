Temizlik personelleri kura sonuçları açıklandı

Malatya’daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda görev yapacak olan temizlik personelleri için kura sonuçları açıklandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ( GSB ) tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) çerçevesinde işe alınacak 95 personelin kura sonuçları isim listesi asıl ve yedek olarak açıklanıp ilan edildi.

TYÇP çerçevesinde merkez ve ilçelerde bulunan yurt tesislerinde görevlendirilecek temizlik personelleri için açıklanan asil listede ismi bulunanlar, 30 Eylül 2022 – 3 Ekim 2022 saat 16.00’ a kadar evraklarını teslim etmeleri gerektiği bildirildi. En fazla Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki yurtlar olmak üzere diğer ilçelerde de yer alan yurtlarda temizlik personeli olarak çalışacak erkek ve kadınlar için TYÇP çerçevesinde işe alınacak 95 personelin isim listesi Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü web sitesinde yer alıyor.(İHA)