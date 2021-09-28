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Temizlik Malzemesi Satın Alınacak!

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi temizlik malzemesi satın alacağını duyurdu.

temizlik malzemesi satın alınacak!
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Temizlik Malzemesi Satın Alınacak!

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi temizlik malzemesi satın alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”5 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 21 Ekim olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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