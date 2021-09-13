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Temizlik Malzemesi Alınacak!
Battalgazi Belediye Başkanlığı temizlik malzemesi alımı yapacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 28 Eylül olarak belirtildi.
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