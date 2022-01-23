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Anasayfa / Asayiş / TEM’deki kaza sonrası İstanbul istikametini trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor

TEM’deki kaza sonrası İstanbul istikametini trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor

tem’deki kaza sonrası i̇stanbul istikametini trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, etkili olan kar yağışı TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesinde aralarında tır, yolcu otobüsleri ve otomobillerin de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını beraberinde getirdi. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Adapazarı gişelerinden İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler durdurularak geri çevrilirken, İstanbul istikametinden gelen araçlar ise D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazaları için trafik ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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