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TEM’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

tem’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
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TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü’nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye Çakmak Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nilay D. idaresindeki 34 CGM 977 plakalı otomobile ve bir ticari taksiye süratli olduğu belirtilen başka bir otomobil çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralı kadını çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik yoğunluğu kısa süre sonra normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yolda kazaya denk gelen paramedik Samet Yılmaz, “Hanım efendi yolunda ilerlerken arkasındaki araç yol istemiş. Hanım efendi yol vermeye çalışırken yüksek süratli şekilde çarpmış. Anladığım kadarıyla kadın hamile. Çocuklarımı düşünüyorum diyordu sürekli. Daha sonra duramayıp öndeki taksiye çarpmış. Sonra bariyere vurmuş. Bende paramedik olarak yardım etmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

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