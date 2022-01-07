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TEM’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı

tem’de arıza yapan cip zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı
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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda sol şeritte arıza yapan cipin sebep olduğu ve 1 otomobil ile 2 tırın da karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nuri Ali Şahin idaresindeki 06 GE 3202 plakalı BMW marka cip arıza yaparak sol şeritte durdu. Şahin’in aracını yoldan kaldırmak için çekici beklediği sırada aynı yönde ilerleyen Şaban Bütünöz yönetimindeki 27 AEH 390 plakalı Toyota marka otomobil cipe çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle cip ve otomobil hurdaya dönerken, yola fırlayan lastik 2 tırın da kazaya karışmasına sebep oldu. Devrilmekten son anda kurtulan tırlarda yüklü olan malzemeler yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü Şaban Bütünöz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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