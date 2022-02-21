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TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

tem otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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KOCAELI(İHA) – Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Körfez ilçesi sınırlarında bulunan Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B idaresindeki 41 AGV 946 Ford marka hafif ticari araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle B.B. aracın içinden yola savruldu. O sırada seyir halinde olan İ. K idaresindeki 06 BIL 671 Mercedes marka otomobilin altında kaldı. Mercedes marka otomobil Ford marka araca çarparak durabildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince B.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca hafif ticari araçtan 1, otomobilden 3 kişinin yaralandığı, otomobilin sürücüsü İ.K’nın yaralılar arasında yer almadığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden B.B.’nin cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan dolayı yol uzun bir süre trafiğe kapandı. Sürücüler, uzun süre yolun açılmasını bekledi. Kazalı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun tek şeridi trafiğe açılarak geçişler sağlandı. Kazalı araçlardan yola dökülen parçalar Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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