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Anasayfa / Asayiş / TEM Otoyolu’nda çok sayıda araç birbirine girdi

TEM Otoyolu’nda çok sayıda araç birbirine girdi

tem otoyolu’nda çok sayıda araç birbirine girdi
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Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikametinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada çok sayıda araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı yüzünden yollarda oluşan buzlanma sebebiyle çok sayıda araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor.

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