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TEM Otoyolu’nda aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

tem otoyolu’nda aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaya, bariyerlerin arkasına savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar-Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar’dan Aksaray yönüne seyir halinde olan 34 GJ 1315 plakalı otomobil, otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araç sürücüsü kaza sonrası polis ekiplerince ifade vermek üzere emniyete götürüldü.

Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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