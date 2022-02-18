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Telefon kablosu hırsızları yakayı ele verdi

telefon kablosu hırsızları yakayı ele verdi
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Giresun’un Espiye ilçesinde telefon kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çepniköy köyünde telefon kablosunun kesilerek çalındığının tespit edilmesi üzerine Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını E.K, A,K ve H.H.Ç isimli şahısların yaptığını belirledi. Söz konusu 2 şüphelinin evinde yapılan aramada yaklaşık 800 metre yakılmış telefon kablosu, 2 adet ahşap direğe çıkmada kullanılan ayakçak, 2 adet kurusıkı tabanca ile kablo çalmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan E.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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