Siber güvenlik araştırmacıları, milyonlarca mobil cihaz kullanıcısını hedef alan yeni nesil veri hırsızlığı yöntemlerine karşı uyarı yayınladı. Telefon şifresi oluştururken rastgele seçim yapıldığını düşünen birçok kullanıcının, farkında olmadan belirgin psikolojik kalıpları tekrarladığı saptandı. Siber korsanlar ise bu yaygın alışkanlıklardan faydalanarak kilit şifrelerini kısa süre içinde çözebiliyor.

Kullanıcıların en sık düştüğü hataların başında, tuş takımı üzerindeki ardışık ya da görsel olarak kolay rakam dizilimlerini tercih etmek geliyor.

EN ÇOK DENENEN ÜÇ RAKAM KOMBİNASYONU

Korsanların veri tabanları üzerinde yapılan analizler, kilit açma denemelerinde saniyeler içinde kırılan 3 rakamlı kombinasyonları ortaya koyuyor. Klavye üzerindeki en belirgin sıralama olan 1-2-3 dizilimi, saldırganların ilk başvurduğu kalıpların başında yer alıyor. Ekranı çaprazlama geçen 1-5-9 hattı görsel hafızanın en sık kullandığı ancak en kolay tahmin edilen seçenekler arasında bulunuyor. Tekrarlayan rakamlardan oluşan 0-0-0 kombinasyonu ise kaba kuvvet (brute-force) yazılımları tarafından anında çözülüyor.

İnsan beyninin karmaşık diziler yerine parmak hareketlerini kolaylaştıran desenleri seçmesi, ekran güvenliğini ciddi biçimde zayıflatıyor. Yan yana gelen 3 ardışık rakam veya tuş takımında düz çizgi oluşturan hatlar, koruma seviyesini sıfıra yaklaştırıyor. Toplu taşımada veya kafelerde arkadan bakan bir kişinin (shoulder surfing) bu basit el hareketlerini tek bakışta ezberlemesi son derece kolaylaşıyor.

EKRAN KİLİDİ GÜVENLİĞİNİ ARTIRMA YOLLARI

Uzmanlar, cihaz güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla öncelikle 4 haneli PIN kodu kullanımının bırakılarak en az 6 haneli şifrelere geçilmesini öneriyor. Tuş takımında Z harfi, kare veya düz hat çizen desen kombinasyonlarından uzak durulması gerekiyor. Doğum yılı, alan kodu veya 1905, 1907, 1903 gibi takım kuruluş tarihlerinin şifre yapılması da büyük risk barındırıyor. Ekran kilidini tam güvenli kılmak adına yüz tanıma (FaceID) veya parmak izi okuyucu gibi biyometrik doğrulama yöntemlerinin birincil kilit olarak aktifleştirilmesi tavsiye ediliyor.