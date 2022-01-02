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Telefon direğine çarpan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

telefon direğine çarpan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
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Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesinde bulunan direğe çarparak tandır fırının üzerinden bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.H. idaresindeki 35 ZEA 15 plakalı otomobil, Kırıkkale’de Ahılı Caddesi üzerinde gece saatlerinde kaza yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce telefon direğine çarptı ardından da tandır fırının üzerinden evin bahçesine uçtu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri otomobilin yanma riskine karşı tedbir aldı. Maddi hasarın oluştuğu otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

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