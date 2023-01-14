Tekvandonun faydaları

ÜMHAN AYAZ

3. Kademe kıdemli tekvando antrenörü olan Ayhan Aydemir tekvando hakkında konuştu. Tekvando spor dalı başlamak için 4-5 yaş grubunun küçük olduğunu söyleyen Aydemir, “Çok erken yaşta başlanmasını tasdik etmiyorum. Tekvandonun uzun süreli bir spor olması sebebiyle küçük çocuklar sıkılmakta ve eğitimi tamamlayamamaktadır.” dedi. Tekvandoya başlamanın 7-8 yaş üzeri çocuklar için ideal olduğunu anlattı.

Tekvandonun en büyük etkilerinden birinin vücuda esneklik kazandırdığını belirten Aydemir, “Vücut esnekliğinin yanı sıra çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinde çok faydaları var.” ifadelerini kullandı. Tekvandonun genel anlamıyla tüm vücut üzerinde etkili olduğunu söyleyen Aydemir, “Ayak bileğinden, kafaya kadar tüm vücudun aynı oranda çalıştırmaktadır.” dedi. Tekvando branşında çoğunlukla ayak bölgesinde çarpmalardan kaynaklanan sakatlanmaların yaşandığına dikkat çekti.

BAĞIMLILIKTAN UZAKLAŞMA

Tekvandonun da yapılan tüm spor dallarında olduğu gibi bireyleri bağımlılıktan uzaklaştırdığını gençler için güzel bir uğraş olduğunu vurgulayan Aydemir, “Spor yapmak hem toplum hem de birey üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Spor yapan kişiler her daim toplum tarafından örnek gösterilen kişiler olduğundan dolayı madde bağımlılığından da uzak durmaktadırlar. Spor, madde bağımlısı olduğu için toplum tarafından dışlanan bireyleri topluma geri kazandırmaktadır.” şeklinde konuştu.

VÜCUDA ETKİLERİ

Yürüme bozukları olan kişilerden tekvandoya başladıktan sonra olumlu dönüşler aldığından bahseden Aydemir, “Ayaklardaki düztabanlık sorunu olanların yâda yürüme bozukluğu yaşayıp sürekli dinlenme ihtiyacı duyan insanlar tekvando yapmaya başladıktan sonra daha uzun süre dinlenmeden yürüyebiliyoruz diyorlar.” ifadelerini kullandı.

KADINLAR ÇOĞUNLUKTA

Tekvando sporuna olan ilginin kadınlarda daha çok olduğunu dile getiren Aydemir, “Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda kadınların bu spora özellikle kendilerini koruyabilmek adına daha tercih etmek oldukların söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

YETKİLİLERE SESLENİŞ

Genel olarak spor tesislerini kullanma imkânı bulamadıklarından bahseden Aydemir, “Türk gençliğinin spora yönelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Spor insanların zihinsel ve bedensel olarak iyi hissetmelerini sağlar.” ifadelerini kullandı. Aydemir, “Birçok spor tesisimiz olmasına rağmen bu tesisleri kullanma yolunda birçok sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, tesisleri kullanma yönünden biraz daha esnek olunmalıdır. Şu şekilde içeri girilmeli, şu kurallara dikkat edilmeli gibi birçok kural var ve bu durum tesislerin kullanım oranlarını düşürmektedir. Aynı zamanda sporla ilgilenen gençlerimize de sahip çıkması gerektiği bu sayede gençlerimizin daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuşarak yetkililere seslendi.