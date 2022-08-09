Tekvandoda 1 altın 1 gümüş madalya

MEHMET KIROĞLAN

Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programında yer alan 6-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular Zeynep Nil Menekşe 59 kilogramda Türkiye birincisi, Berat Atlı 49 kilogramda ise Türkiye ikincisi oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, açıklamada bulunarak, “Sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, Zeynep Nil Menekşe’ye ve Berat Atlı’ya başarılar diliyorum” dedi.