“Teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller için çalışıyoruz”

Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için bütün imkânları seferber ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Kursunun temel amacının; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, ücretsiz Robotik Kodlama ve Arduino Temel Seviye Eğitim Kursu açıyor. Bu konuyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, önemli açıklamalarda bulundu.

Çocukları erken yaşlarda yazılım/kodlama ve teknolojik alanlarda yetiştirmek için yaz döneminde de eğitim hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğe şekil verecek olan çocuk ve gençlerin her alanda kendilerini yetiştirmelerine destek vermek amacıyla hayata geçirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

“ÇOK BÜYÜK HİZMETLER YAPACAKLARINA İNANIYORUZ”

“Hizmete sunduğumuz günden bugüne kadar yoğun ilgi gören Kiltepe Mahalle’mizdeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi’mizde 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik açacağımız ücretsiz Robotik Kodlama Eğitimi ve Arduino Kursumuzu 25 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlatacağız” diyen Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere duyulan ihtiyaç dolayısıyla bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar, bu alanda kendisini yetiştirmek isteyen çocuklarımız kursumuza bekliyoruz. Bizler çocuklarımızın üç boyutlu düşünme yeteneğini, şekil ve uzay algılarını, hayal gücü ve ince motor becerilerini geliştirmeyi, üretme ve buluş yapma duygularını pekiştirmeyi ve tüm bunların yanı sıra sahip oldukları yeteneklerin farkına varmaları için bu tür kurslara çok büyük önem veriyoruz. Alanında deneyimli uzman eğitimcilerin gözetiminde teorik ve pratik olarak eğitimlere tabi tutulacak olan çocuklarımızın gelecekte bilim adamı ve teknoloji yıldızı olarak bu millete çok büyük hizmetler yapacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin geleceğine ve insanlık tarihine çok önemli hizmetler yapacağına inandığımız çocuklarımızın hayalini kurdukları kariyer ve meslek planlamalarına bizlerde bu tür eğitim hizmetlerimizle katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizler sosyal belediyecilik ilkesiyle hem çocuklarımıza faydalı bir eğitim veriyoruz hem de ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Kurduğumuz ya da destek verdiğimiz teknoloji takımlarımızın yanı sıra açtığımız kurslar sayesinde ilçemizde ki bu güçlü potansiyeli teknoloji ve yazılım dünyasıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Büyük ilgi görmesini beklediğimiz kursumuz aracılığıyla robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız.”

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle kurulan takımların Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen TEKNOFEST festivallerinde önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde kurdukları TEKNOFEST ‘KARSU’ Takımının, 12 ile 14 Ağustos günleri arasında Rize’de yapılacak olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin ‘2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi’ kategorisinde finale kaldığını ifade ederken, gençlere başarı dileklerini iletti. (Bülten)