“Teknoloji bağımlılığı” konferansı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi mahalle bazlı kadın bilinçlendirme programlarına aralıksız devam ediyor. Aile Uzmanı Sümeyye Abacı, kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun sadece bilgi vermekle, eğlendirmekle kalmayıp giderek nasıl düşüneceğimizi, nasıl giyineceğimizi, neyi beğenmemiz gerektiğini ve dolayısıyla yaşam tarzımızı belirleyici hale getiren bir duruma büründüğünü vurguladı.

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi(MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı Sümeyye Abacı tarafından “Teknoloji Bağımlılığı” konulu konferans verildi.

Uzman Sümeyye Abacı, pandemi dönemi ile birlikte teknoloji bağımlılığının bizler ve çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söyleyerek, “Genel olarak artık hepimizin problemi olduğunu düşünüyorum. Günümüzde sanal medya olmadan yaşamını sürdürebilen kişi sayısı giderek azalıyor” dedi.

Medya araçlarının özellikle çocukların somut işlem dönemlerinde çok etkilendiklerini söyleyen Abacı, kitle iletişim araçlarından biri olan televizyonun sadece bilgi vermekle, eğlendirmekle kalmayıp giderek nasıl düşüneceğimizi, nasıl giyineceğimizi, neyi beğenmemiz gerektiğini ve dolayısıyla yaşam tarzımızı belirleyici hale getiren bir duruma büründüğünü vurguladı.

“GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERMELİYİZ”

Abacı, “ Teknoloji bağımlılığı konusunda özellikle uzmanların bahsettiği 0-3 yaş, 3-5 yaş, 6-12 yaş arası dönemlere çok dikkat etmeliyiz. Bu dönemlerde çocukların televizyon izleme, ellerine telefon verme, sosyal medya hesapları açma konusunda yanlış eğilim içinde olduklarını gözden kaçırmamalı ve ebeveynler olarak bu konularda gerekli hassasiyeti göstermeliyiz” dedi.

Program sonunda mahalle sakinleri Aile Uzmanı Sümeyye Abacı konu ile alakalı çeşitli sorular yönelterek sunumlarından dolayı teşekkür ettiler. (Bülten)