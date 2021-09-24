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Teknofest’te Malatya Rüzgârı

Bursa’da düzenlenen Teknofest’te Malatya’yı temsil eden Ebabil takımına ilgi büyük. Malatyalı öğrencilerin projeleri festivalde dikkat çekiyor.

teknofest’te malatya rüzgârı
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Teknofest’te Malatya Rüzgârı

Ebabiller Malatya’yı Gururlandırıyor

ŞÜKRAN MALKOÇ

Bursa’da düzenlenen Teknofest’te Malatya’yı temsil eden Ebabil takımına ilgi büyük. Malatyalı öğrencilerin projeleri festivalde dikkat çekiyor.

13-18 Eylül 2021 Tarihleri arasında Bursa’ da düzenlenen Teknofest Liseler Arası İnsansız Hava Aracı yarışması finallerinde Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilimizi başarıyla temsil etti.  Teknofest’te öğrenciler Ebabil (Uçak) ve Aktolgalı (Drone) takımı olarak 2 kategoride yarıştı. Ebabil Takımı Danışman Öğretmeni Hakan Aras ise bir sonraki hedeflerinin gelişmiş hava araçları üretmek olduğunu söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’yla Yeşilyurt Belediyesi sponsorluğunda Teknofest’e katılan öğrenciler, her yıl başarılarını bir üst kademeye çıkarıyor. 450 takın arasında finale kalmaya hak kazanan Yeşiltepe Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl 2 kategoride yarıştı.

Teknofest’te düzenlenen yarışmalar hakkında detaylı bilgiler aktaran Ebabil Takımı danışman öğretmeni Hakan Aras, “Geçen yılın Gaziantep’te düzenlenen Teknofest’te Ebabil Takımı olarak uçak dalında Türkiye birincisi olan Yeşiltepe Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl Ebabil (Uçak) ve Aktolgalı (Drone) takımı olarak 2 kategoride yarıştı. Okulda ürettikleri otonom uçak ve drone insansız hava araçlarıyla 450 takım arasından yarışma finallerine kalan takımlarımız ilimizi başarıyla temsil ettiler” dedi.

Okulun elektronik bölümünde uçak ve drone üretmek üzere havacılık kulübü kurduklarını dile getiren Ebabil Takımı Danışman Öğretmeni Hakan Aras, sonraki yıllarda daha gelişmiş hava araçları üretebileceklerini ve Teknofest yarışmalarında isimlerini tekrar tüm Türkiye’ ye duyuracaklarını ifade etti.

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Malatya Haber

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