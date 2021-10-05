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Teknik Direktör Hayatını Kaybetti!
1.Amatör Kümede mücadele eden Arapgirgücüspor Teknik Direktörü Cebrail Şahin hayatını kaybetti.
BEYZA NUR GÜL
1.Amatör Kümede mücadele eden Arapgirgücüspor Teknik Direktörü Cebrail Şahin Covid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Yönetim kurulu başsağlığı dileğinde bulunarak, “1.Amator Küme Takımlarından Arapgirgücü Teknik direktörümüz Cebrail Sahin hocamız Covid-19 Hastalığına yenik düşerek maalesef Vefat etmiştir. Merhum Hocamıza Allahtan Rahmet Yakınlarına Ve Spor Camiamıza Başsağlığı Diliyoruz.” dedi.
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