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Teknik Direktör Hayatını Kaybetti!

1.Amatör Kümede mücadele eden Arapgirgücüspor Teknik Direktörü Cebrail Şahin hayatını kaybetti.

teknik direktör hayatını kaybetti!
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Teknik Direktör Hayatını Kaybetti!

1.Amatör Kümede mücadele eden Arapgirgücüspor Teknik Direktörü Cebrail Şahin hayatını kaybetti.

BEYZA NUR GÜL

1.Amatör Kümede mücadele eden Arapgirgücüspor Teknik Direktörü Cebrail Şahin Covid-19 hastalığına yenik düşerek  hayatını kaybetti.

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Yönetim kurulu başsağlığı dileğinde bulunarak, “1.Amator Küme Takımlarından Arapgirgücü Teknik direktörümüz Cebrail Sahin hocamız Covid-19 Hastalığına yenik düşerek maalesef Vefat etmiştir. Merhum Hocamıza Allahtan Rahmet Yakınlarına Ve Spor Camiamıza Başsağlığı Diliyoruz.” dedi.

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