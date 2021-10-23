“Teklifimiz gerçekleşmedi”

MUTLU SARIGÜL

Devlet memurlarının saat başı fazla mesai ücretinin, yeni yılda yüzde 12,5 artacak olmasını değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, bu rakamın üzerinde bir rakam teklif ettiklerini ancak taleplerinin gerçekleşmediğini söyledi.

2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde gelen yeni düzenlemeye göre devlet memurlarının saat başı fazla mesai ücreti, yeni yılda yüzde 12,5 artacak. Düzenleme 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanacak. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, zammı hem memurlar hem de sağlık personelleri açısından değerlendirdi.

Toplu sözleşmenin içeriğindeki yönetmeliğin yetkili olarak Kamu-Sen, KESK ve Memur-Sen olmak üzere 3 konfederasyonun katılımıyla gerçekleştirdiğini belirten Başkan Bingöl, bazı kazanımların elde edildiğini söyledi.

“MEMUR SENDİKALARI MASADA GÜÇLÜ DEĞİL”

Enflasyon farkının verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Bingöl, “3 konfederasyon bu işin içerisine dahil ediliyor. Yani sendika 5 kişi, hükümet tarafı da 6 kişi olarak komisyonda yer alıyor. Memur sendikaları masada güçlü değil. Bu duruma ne kadar tepki verilse de teklif edilen rakamları onaylamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla memur sendikalarının masada elleri kolları bağlı durumda ve bu şekilde mücadele ediyorsunuz. İş bırakma ve grev hakkımız olsaydı, bu durum biraz daha farklı olurdu. Verilen zam yüzde 12,5 artı enflasyon farkı. Biz bunun üstünde meblağ talep etmiştik, ama bu durum gerçekleşmedi. Ancak daha önce enflasyon farkı yoktu. Enflasyon farkının da bizler için önemli olduğunu düşünüyoruz. En azından yüksek bir enflasyonda memurlar buradan kayıplarını biraz telafi ederler. Memur-Sen olarak yaptığımız yıllık anket sonuçlarımız var. Yapılan anketlere göre 4 kişilik bir ailenin geçim kaynağının asgari olarak 5 bin 500 olduğu ortaya çıktı. Bu rakamın altında kalan çalışanlar da var” ifadelerine yer verdi.

“22 MADDELİK BİR KAZANIM VAR”

Sağlık çalışanlarıyla ilgilide konuşan Başkan Bingöl, “Hükümetle görüşmeler neticesinde Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları alanında 22 maddelik bir kazanım var. Döner sermaye ve ek ödemeyi sabitlediğimizde yüzde 20’lik bir artışımız var. Sendika Dayanışma Aidatı 135 TL’den 400 TL’ye çıkartıldı. Üye sayısı yüzde 1’in altında olan sendikalar 400 TL’den yararlanamıyorlar. Bu süreç içerisinde 3 konfederasyonun üyeleri 400 TL’den yararlanabiliyorlar. Sağlık alanında faaliyet gösteren yaklaşık 39 sendika var, bu sendikaların çoğu görüşmelere katılmadı ve bir talepleri olmadı. Biz gidip görüştük, 22 maddelik bir kazanım elde ettik. Bu da sadece Sağlık-Sen’in görüşmeleri sonucu elde edilen kazanımlar ve biz bunu önemsiyoruz” diye konuştu.