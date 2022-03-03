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Anasayfa / Asayiş / Tekirdağ’da 31 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Tekirdağ’da 31 kişi uyuşturucudan tutuklandı

tekirdağ’da 31 kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen son bir haftalık operasyonlarda, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ve binlerce hap ele geçirilirken, olaya ilişkin 31 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin uyuşturucuya yönelik operasyonları devam ediyor. Tekirdağ genelinde Narkotik konuları ile ilgili son bir haftada yapılan çalışmalarda, 2 kilo 800 gram eroin, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 352 gram bonzai, 120 kök Hint keneviri, bir av tüfeği, bir tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 31 kişi emniyetteki işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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