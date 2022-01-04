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Tekirdağ’da 1 buçuk ton sahte içki ele geçirildi

tekirdağ’da 1 buçuk ton sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada bin 680 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesinde H.A.Y.Ş.’nin kaçak alkol üretimi yaptığı ve üretimini yaptığı kaçak alkolleri Ü.B.Ö.’a ait araç ile sevk ettiği duyumu alınması üzerine Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden jandarma ekipleri harekete geçti. Bahse konu araçta yapılan arama sonucunda bin 680 litre sahte şarap ele geçirildi. Şahıslar hakkında soruşturma işlemleri başlatıldı.

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