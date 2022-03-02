DOLAR

14,0692$% 1.21

EURO

15,6660% 0.87

STERLİN

18,8195£% 1.31

GRAM ALTIN

871,09%0,27

ÇEYREK ALTIN

1.420,00%-0,28

BİTCOİN

621836฿%2.57264

İkindi Vakti a 15:54
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

tekirdağ merkezli 4 ilde fetö operasyonu: 10 gözaltı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şu anda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı olmak üzere 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kasapta bulunan sucuklarda domuz etine rastlandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.