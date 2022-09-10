“Tek temennimiz fiyatların yükselmemesi”

MEHMET KIROĞLAN

Malatya Şeker Fabrikası’nın üretime geçmesiyle birlikte Malatya’da şeker sıkıntısı yaşanmayacağını düşündüklerini dile getiren Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, bunu fiyatlarla ilgili söyleyemeyeceğini dile getirdi. Çay ve şeker fiyatının paralel olarak arttığına dikkat çeken Karanfil, “Tek umudumuz ve temennimiz fiyatların yeniden yükselmemesi” dedi.

Bazı marketlerde küp şeker bulunmaması, “Şeker kara borsaya mı düştü?” söylentilerini beraberinde getirirken, Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, BUSABAH gazetesine konuşarak, şekerle ilgili bir sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını dile getirdi.

Küp şekerde şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Başkan Karanfil, Malatya Şeker Fabrikası’nın faaliyete geçtiğini belirterek, bundan sonra inşallah şeker sıkıntısı yaşanmamasını temenni etti.

“Malatya Şeker Fabrikası’nın pancar alım kampanyasına girmesiyle birlikte şeker üretiminin çok fazla olacağını düşünüyoruz ve bundan sonra Malatya’mızda şeker sıkıntısının olacağını zannetmiyoruz” diyen Karanfil, şeker fiyatındaki sıkıntının devam ettiğini belirtti.

“İNŞALLAH FAZLA ZAM YAPILMAZ”

Şeker fiyatının artmaması temennisinde de bulunan Karanfil, sözlerine şöyle devam etti:

“İnşallah şeker fiyatı daha artmaz. Çünkü yeteri kadar şeker fiyatları arttı. Zam oranı yüzde 200, yüzde 300’lere vardı. Geçen yıl Malatya Şeker Fabrikası’nda şekerin torbası 250 lirayken bugün bir torba şeker bin TL. Bakalım yeni sezonda ne olacak, hangi yola devam edeceğiz, bunu zaman gösterecek. Ben şeker fiyatının sabit kalacağını düşünmüyorum. Ülkemizde fiyatların yükselmemesi maalesef hayal oldu. Zam olur ama inşallah fazla zam yapılmaz. Temennimiz fiyatların sabit kalması. Fiyatlar çok yüksek. Bugün 10 kilogramlık dökme şeker 45 lirayken şimdi 300 TL civarında. Bu da çok büyük bir para. Tek umudumuz ve temennimiz fiyatların yeniden yükselmemesi.”

ÇAY 35 TL’DEN, 90 TL’YE YÜKSELDİ

Çay fiyatındaki artışa da değinen Karanfil, “Çay fiyatı da şeker fiyatına paralel olarak artıyor. Bizim sermayemiz çay ve şeker. Biz çay demleyip, insanlara hizmet sunuyoruz. Esnaf çay fiyatının yüksekliğinden dert yanıyor. Gerçekten de maliyetler çok yüksek. Esnaf ve vatandaşlarımız haklı. Bir emekli bir çay ocağında 3-4 bardak çay içse hesap nereye gider? Dolayısıyla insanlar artık çay içmiyorlar. Çay ocağında çay içmek artık lüks oldu. Esnaflar da haklı. Bir kilo çay 35 TL’yken, şimdi 90 TL oldu. Bir bardak çayı esnaflarımız 4 TL’ye satıyor. Ben eğer çay ve şekerde aşırı bir zamlanma olmazsa bu fiyatın artacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.