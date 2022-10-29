TEK SORUN SİSTEM

Sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki çalışmaları biliyoruz. Son 15 yılda sağlığa yapılan yatırımla hakikaten ülke olarak ileri bir seviyede olduğumuz kesin. Evet devrim yaptık fakat sistemde bir yanlış olsa gerek ki birçok sağlık sorunu yaşayan vatandaş hastane konusunda çok fazla veryansın etmiş durumda. Nasıl mı? Yapılan sağlık yatırımlarına kimsenin lafı yok. Fakat işleyiş sisteminde eksikliklerin olduğu sanırım net. Eskiden yani bundan 15-20 yıl öncesine kadar hastanelerde veya eczanelerde ki kuyrukları sabahın erken saatlerinde sıra alabilmek için yollara düşmeleri hepimiz hatırlarız. Artık o dönemler bitti diye çok fazla söylemler oluyordu.

Vatandaşlar erken saatlerde yollara düşerek gittiği hastanelerden aynı gün içerisinde muayene olup hatta ilacını da alıp evine gelirken, yıl olmuş 2022 ve bu kadar ciddi anlamda yapılan sağlık yatırımları var iken, belki hastanelerde sıra bekleyip kuyruklar oluşturmuyoruz ama 15-20 hatta 1 ay sonrasına kadar verilen randevular ile hasta vatandaşlar evinde hasta hasta sıra bekler durumda.

Öyle ki kimi vatandaş oluşturduğu randevu 15-20 gün sonrası olduğundan unutur hale geldi. Hatta doğal yöntemlerle tedavi yoluna giderek iyileşip randevularına gitmeyenler dahi oluyor. Peki, bunun sebebi ne? Hastane yetersizliğimi yoksa doktor eksikliğimi? Bu sorular doğal olarak akıllara gelir iken aslında hiçbir anlamda eksikliğin olmadığına kanaat getirerek tek eksikliğin sistem olduğunda hemfikir olan vatandaşlar çok sayıda. Sanırım hastanelerdeki randevu sistemlerinde yapılan eksiklik giderilirse ve vatandaşlar haftalarca randevu beklemek sorunda kalmaz ise sağlık alanında tam olarak devrim niteliğinde çalışmalar yapmış oluruz.

Hastanemiz var doktorumuz var ama sistem eksik. Bu ara da ilimiz için yapılan sağlık yatırımları açısından Devletimize bir teşekkür borç olur değil mi?