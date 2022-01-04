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Anasayfa / Asayiş / Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Tek katlı ev alevlere teslim oldu

tek katlı ev alevlere teslim oldu
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Kastamonu’da alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şahin Tepesi yolu üzerinde bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildidi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan can kaybı ya da yaralanan olmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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