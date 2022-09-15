Tek istekleri ev sahibi olmak

ESVET TÜRKOĞLU

Önceki gün konut projesi açıklandı, dün ise banka önünde 100’lerce kişi kuyruğa girdi. Başvuru sırasında küçük çapta kavga ve arbede yaşansa da kuyruğa giren vatandaşların tek isteği kira öder gibi ev sahibi olmak.

81 ilde TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulur duyurulmaz, dün konutlar için başvurular başladı. Malatya merkezde yer alan Halk Bankası’na başvuru için gelenler metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

Bir ev sahibi olmak için TOKİ başvuruna geldiklerini dile getiren Hatice Özdemir isimli vatandaş, kiracı olduklarını ve aylık 2 bin lira kira ödediklerini söyledi.

“BAŞVURU SIRASI ÇOK UZUN”

TOKİ başvurusu için sıra beklediklerini ifade eden Özdemir, “Küçük bir aileyiz. Tek isteğim bir evimin olması. Başvuru için geldik. Bugün bize sıra geleceğini zannetmiyorum. Başvuru sırası çok uzun. Bir de yan yana 3’er, 4’er kişilik sıra. Bugün bize sıra gelmez. Umarım bu çilemize değer de biz de bir ev sahibi oluruz” dedi.

“3-4 KİŞİLİK METRELERCE KUYRUK VAR”

Ev ve kira fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Hasan Erol isimli vatandaş da, “Rezillik içerisindeyiz. Şu kuyruğa bakın. Yan yana 3-4 kişilik metrelerce kuyruk var. Akşama kadar bu kuyruk bitmez. Evi olduğu halde sıraya girenler de var. Bizler de ev sahibi olmak istiyoruz. Ev ve kira fiyatları çok yükseldi. Bizler de kira öder gibi ev sahibi olmak istiyoruz. Umarım dileğimiz yerine gelir ve bizlerin de ev konusunda yüzü güler” şeklinde konuştu.