“Tek amacımız, en güzel hizmetleri getirmek”

Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bölgeleri güzelleştirmek, değerini artırmak ve hak ettiği yatırımlara kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet çınar, “Tek amacımız ve gayemiz; ilçemize en güzel hizmetleri getirmektir” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Dilek Mahallesi’ndeki planlı ve sağlıklı gelişimi için yatırımlarına devam ederken, bölgenin verimli tarım arazilerinin yanı sıra pandemi ve doğal afetlerden sonra bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaşması nedeniyle ulaşım ağı da yenileniyor. Mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirirken Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın kendilerine her konuda yardımcı olduğunu dile getirdi.

“PROJELERİMİZİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Yeşilyurt’a büyük bir sevda ve aşkla hizmet ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Bizler birlik ve beraberlik ruhuyla Malatya ve Yeşilyurt’a hizmet ediyoruz. Bu güzel buluşma da bunun çok güzel bir örneğidir. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri belirli bir çalışma halinde yerine getiriyoruz, bu tür buluşmalarda ise diğer talepleri öğrenip çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Yeşilyurt’u güzelleştiren yatırımlar ve projelerimizi bu tür toplantılardan çıkardığımız sonuçlara göre gerçeğe dönüştürüyoruz. Samimi düşüncelerini, tespitlerini ve çözüm yollarını bizimle paylaşarak hizmetlerimizin kaliteli ve verimli olmasını sağlayan hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum. Yeşilyurt’un birlik ve beraberlik ruhuna yakışan çok güzel bir ziyaret oldu. Bu tür güzel toplantılar ve buluşmalar doğal olarak hizmetlere de yansımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bölgelerimizi güzelleştirmek, değerini artırmak ve hak ettiği yatırımlara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Tek amacımız ve gayemiz; ilçemize en güzel hizmetleri getirmektir. Bizler ilçemizin bütün yaşam alanlarında yaşayan hemşehrilerimize hizmet etmekten şeref ve onur duyuyoruz” diye konuştu.

“SORUNLARI TEKER TEKER ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ”

“Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2022 Yılı Yatırım Programına aldığımız çalışmaları kusursuz bir şekilde yerine getirirken, Dilek Mahalle’mizin ulaşım ağını modern, akıcı ve nitelikli bir görüntüye kavuşturmak içinde yoğun bir tempoyla çalışıyorlar” diyen Çınar, “Son yıllardaki yatırımlarla hızla gelişen Dilek Mahalle’mizde yeni imar alanların açılmasıyla birlikte konut yapımları artarken, bu yıl ki yatırım programına aldığımız yol açma, genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama serim çalışmalarımızla bölgemizin ulaşım ağını daha konforlu hale getiriyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri ön plana alıp ulaşım ağıyla ilgili tüm sorunları teker teker çözüme kavuşturuyoruz. Burada yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran bu tür yatırımlarla Dilek Mahalle’mizin prestij seviyesi ve cazibesi de artmaktadır.”

“TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK”

Dilek’in güzelleşmesinin Yeşilyurt’un güzelleşmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Çınar, şunları dile getirdi:

“Dilek Mahalle’mizin gelişimi Yeşilyurt için büyük önem taşıyor. Verimli tarım arazilerimiz var, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çok sayıda üreticimiz var, pandemi ve doğal afetlerden dolayı buradaki bağ ve bahçesine yerleşen çok sayıda ailemiz var, bizler bu tür hareketli ve dinamik bölgelerin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmeye ağırlık veriyoruz. Tarım alanlarının hareketlenmesi için büyük bir özveriyle çalışan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanı sıra burada yaşayan tüm hemşehrilerimizin rahat, konforlu ve güvenli yollarda yolculuk etmesi, temiz ve düzenli alanlarda yaşaması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2014 yılından bugüne kadar bu bölgede toplamda 80 km’ye yakın yol yenileme çalışması yapan ekiplerimiz şu anda ihtiyaç duyulan yaklaşık 2 kilometrelik sathi kaplama ihtiyacını gidermek içinde çalışıyorlar. İlçemizin en fazla yol ağına sahip olan bu güzel bölgemizin ulaşım ağını güçlü ve kalıcı yatırımlarla daha nitelikli hale getiriyoruz. Altyapısı tamamlanan tüm yollarımızı sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarıyla modern bir görüntüye kavuşturuyoruz. Dilek Mahalle’mizin güzelleşmesi ve gelişimi Yeşilyurt’umuzun güzelleşmesi açısından büyük önem arz ediyor. Dilek Mahalle’mize yakışan, bölgemizin gelişimine değer katan yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bugün bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan, samimi ve içten düşüncelerini bizimle paylaşan, desteklerini esirgemeyen bütün Dilekli hemşehrilerimize ve büyüklerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” (Bülten)