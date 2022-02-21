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Tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi

tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi
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Kahramanmaraş’ta tehlikeli madde taşıyan araçlar, jandarma ekiplerince denetlendi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve paydaş kurumlarının yetkilileri ile müşterek olarak, tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Kahramanmaraş-Kayseri karayolundaki denetimlere, ADR kursu görmüş görevliler tarafından “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde araçlarda ve sürücülerde aranan nitelikler kontrol edildi.

Denetimde 12 tehlikeli madde taşıyan araç kontrol edilerek sürücülere gerekli bilgilendirme yapıldı. Jandarma trafik birimlerince, tehlikeli madde taşıyan araçların denetimine yönelik faaliyetler süreklilik arz edecek şekilde devam ettirileceği bildirildi.

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