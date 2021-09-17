TEHLİKE YAKLAŞIYOR MU ?

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

İnsanlar zulmü, haksızlığı görüp de engel olmazlarsa

Allah’ın onların hepsine toplu bir azap göndermesi

Çok yaklaşmıştır artık.

Bu hadiste zulme, haksızlığa karşı susmanın iki büyük sonucu/tehlikesi bizlere hatırlatılmaktadır.

Bunlardan ilki; yapılan haksızlığa göz yumduğumuzda o haksızlığı yapanlar kadar günah sahibi olmak, ikincisi de ; toplu bir azabın bütün toplumu kuşatması, her ikisi de bir diğerinden daha vahim.

Kulluk kitabım olan Kuran’da da Rabbimiz bu konuya çokça değiniyor ve toplumların helak olma, tarih sahnesinden silinme ve de Allah’ın lanetine, gazabına düçar olma nedeni olarak bizlere sürekli hatırlatılıyor.

Kendinizi öyle büyük bir fitneden sakının ki o fitne geldiğinde sadece zulmedenleri değmeyecektir. Biliniz ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. Enfal, 25.

Bu ayetin tefsirinde çoğu İslam uleması, haksızlığa göz yummak, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma gibi İslam’ın toplumları muhafaza etmek için öngördüğü en önemli kurum olma özelliğini taşıyan bu hususu terk etmenin sebep olduğunu bildirmektedir.

Gelin Rabbimize ve kendimize söz verelim; nerede bir zulüm varsa, kime bir haksızlık, yolsuzluk yapılıyorsa rengi, ırkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun mutlaka Allah için karşı çıkalım, bu haksızlığı bize yapılmış gibi görelim, yetkili mercileri bu konuda göreve çağıralım, sorumluluğumuz kuşanalım ve bu şekilde gelecek nesillerimize önemli bir değerimizi hatırlatmış olalım.

Temiz fıtrat böyle olmayı gerektirir, bunun en büyük kazancını kendimiz vicdanımızda iç huzur olarak göreceğiz, evimize, yurdumuza bereket sebebi olacaktır bu husus.

Üzülerek belirtmek gerekir ki bizde olması gereken bu ulvi değerleri maalesef batı toplumları kendilerine düstur edinmişler ve bunun içinde kendi toplumlarında sosyal adaleti bir nebze sağlamışlar, yolsuzluğun, hırsızlığın önünü kesmişler.

Bizler Müslümanız, kitabımız Kuran; bizlere doğru olmayı, doğruyu söylemeyi ve doğrularla beraber olmayı öğütlüyor.

Peygamberimiz; kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardım et, sahabeler ey Allah’ın elçisi mazlum olduğunda ona yardım etmeyi biliyoruz peki zalim olursa ona nasıl yardım edelim diye hayretlik tepkilerini gösterince; peygamberimiz şöyle izah etti: zalimlik yaptığında da onun zulmüne engel olursanız ona yardım etmiş olursun’ diye buyurdu.

Çok derin ve anlamlı bir bakış açısı, haksızlığa, haksıza karşı çıktığınızda aslında o haksızlığı yapan insana da yardım etmiş olursunuz, onu o kötülükten kurtarmış olmakla en büyük iyiliği o kişiye yapıyorsunuz.