Tehditle Ev Satışında 2 Tutuklama

HÜSEYİN KOCAMAN

Daire sahibinden önce tehditle vekaletname aldılar daha sonra iki daireyi 1 milyon 250 bin Türk Lirası’na sattılar. Olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kentimizin huzur ve güvenliğinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği kapsamında KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince; 16.07.2021 günü toplamda 1.250.000 TL değerindeki 2 adet dairenin tehditle vekaletname alınarak satışlarının gerçekleştirilmesi konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 4 şüpheli yakalanmış, şahıslardan biri savcılıkça serbest bırakılmış, 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, 2 şüpheli ise tutuklanmıştır.”