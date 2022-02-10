DOLAR

13,5727$% 0.2

EURO

15,5291% 0.25

STERLİN

18,4049£% 0.27

GRAM ALTIN

800,09%0,27

ÇEYREK ALTIN

1.300,00%0,15

BİTCOİN

597528฿%0.46472

Öğle Vakti a 12:46
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Tefeci operasyonunda çok sayıda senet ele geçirildi

Tefeci operasyonunda çok sayıda senet ele geçirildi

tefeci operasyonunda çok sayıda senet ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. isimli bir kişinin ilçede tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine operasyon düzenlenirken, yapılan aramada çok sayıda senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Pendik’te iki araca çarpıp kaldırıma çıkan kamyonet, iki teker üstünde askıda kaldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.