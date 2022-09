“Tecrübeleriniz Büyük Bir Öneme Sahip”

Malatya İmam Hatip Lisesi ilk dönem mezunlarını Gedik Sosyal Tesislerinde ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İmam Hatip lisesinden mezun olan siz değerli büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden her daim faydalanıyoruz.” diye konuştu.

Malatya’da hayata geçen hizmetleri yerinde görmek amacıyla gezi ve inceleme programı düzenleyen Malatya İmam Hatip Lisesi ilk dönem mezunları, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan sosyal, kültürel ve eğitim mekânlarını inceleyip, sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Gedik Sosyal Tesislerinde ağırladığı Malatya İmam Hatip Lisesi ilk dönem mezunlarına Yeşilyurt’un dört bir tarafında hizmete sundukları yatırımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler aktardı.

Malatya İmam Hatip Lisesi ilk dönem mezunlarını ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada; “Milletimizin gönlünde her zaman özel ve değerli bir konumda olan İmam Hatip okullarımızdan aklı ve kalbi selim, bilgili, kültürlü ve toplumsal hayata önem gösteren, dinine ve memleketine sahip çıkan çok kıymetli öğrenciler yetişmektedir. Anadolu irfanı anlayışına sahip bireylerin yetişmesine önemli katkılar sunan İmam Hatip Okullarımızdan mezun olan siz değerli büyüklerimizle bir araya gelmek ise bizim için büyük bir mutluluk ve onurdur. 350 bine yakın nüfusuyla Türkiye’nin 27 kentinden büyük bir nüfusa sahip, Malatya’nın ise en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u istişare kültürümüzden ileri gelen çözüm odaklı hizmet anlayışıyla yönetmeye büyük önem veriyoruz. Toplumsal hayatımıza çalışmaları ve projeleriyle değer katan gerek sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimiz gerekse de kanaat önderlerimizle sık sık bir araya gelerek memleketimize, kentimize ve ilçemize daha güzel hizmetler getirmek için fikir alış verişlerinde bulunuyoruz. 3,5 yıl gibi kısa bir zamanda 84 dev yatırımı hayata geçirip, Yeşilyurt’un geleceğine birbirinden özel eserler emanet eden yerel bir yönetim olarak tüm yatırımlarımızı birlik ve beraberlik ruhuyla gerçeğe dönüştürüyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğal güzellikleriyle, yeşil alanlarıyla, sanayisiyle, tarımsal alanlarıyla, havası ve suyuyla çok farklı güzellikleri içerisine alan Yeşilyurt’umuzun kimliğine ve ruhuna değer katan projelerimizle birlikte bize emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yeşilyurt her alanda kalkınıyor ve gelişiyor, bu değişim artık çok net gözükmektedir. Gece gündüz demeden hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için ekibimizle birlikte sürekli çalışıyoruz, emek veriyoruz. Bilgi, deneyim ve tecrübelerinden her zaman faydalandığımız siz değerli büyüklerimizin tespit, öneri ve tavsiyeleriniz ise bizim için büyük bir öneme sahiptir. Hizmetlerimizdeki kalite standartını sürekli geliştirmek için bir yandan çok çalışırken diğer taraftan sizin gibi değerli büyüklerimizin düşüncelerinden yararlanmayı asla ihmal etmiyoruz. Sizlerin tavsiyelerinizle birlikte daha güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız. Kendi aranızdaki bu güzel kardeşlik ruhunuz ve dayanışmanız takdire şayandır, bizlerde sizlerin bu duruşunuzu her zaman örnek alıyoruz. Cenab-ı Allah hepinize sağlık, sıhhat ve huzur nasip. “ şeklinde konuştu. (Bülten)