“Tecrübe paylaşıldıkça anlamlaşır”

“Tecrübe Paylaşım” programında konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, tecrübenin paylaşıldıkça anlamlaştığını dile getirerek, vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini daha da yukarılara taşıyacak yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından “Tecrübe Paylaşım” programı düzenlendi. Programa; MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, MASKİ Genel Müdür yardımcıları, Daire başkanları ve personeller katıldı.

Programda açılış konuşması yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert yaptı. Mert, tecrübenin paylaşıldıkça anlamlaştığını belirterek, MASKİ olarak bir taraftan şehrin altyapısını inşa ederken bir taraftan da vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini daha da yukarılara taşıyacak yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi.

“SAYIN HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Mert, “Her türlü bilgi ve tecrübelerimizi, hayata geçirdiğimiz yenilikleri diğer yerel yönetimlerle paylaşmanın yanı sıra bizler de alanında uzmanlaşmış hocalarımızı kurumumuza davet ederek onların bilgi tecrübelerinden istifade ediyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşkeleri Rektörü hemşehrimiz Prof. Dr. Cumali Kınacı Hoca’mız bizleri kırmadı. Bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmak için buradalar. Davetimize icabet eden sayın hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

“SU KANAL İDARELERİNİN BİR ŞANSSIZLIĞI VAR”

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’in konuşmasının ardından söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ise şunları kaydetti:

“Bir insan başarılı olmak istiyorsa önce kendine güvenecek” dedi. Kınacı, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün daveti üzerine Malatya’da bulunuyorum. Beni hemşehrilerimle buluşturan MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert’e teşekkür ediyorum. Bir belediyenin en önemli kurumu su kanal idareleridir. Enerji olmadan bir insan yaşayabilir ama su olmadan yaşayamaz. Su kanal idarelerinin bir şanssızlığı var. Hizmet yaparken de, aksaklıkları giderirken eleştiri alırsınız. Hayatım boyunca yaklaşık 40 ülke gezdim. Özellikle su kanal idarelerini ziyaret ettim. Yönetim şekline, işleyişlerine baktım. Ülkemiz için yararlı olabilecek projeleri hayata geçirdim. Başarı birlikte hareket ederek elde edilir. Sağlam, birbirleriyle tartışabilen, ortak çözüm üreten bir ekibimin başaramayacağı bir iş yoktur. Tecrübelerime dayanarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Yabancıları abartmayın, onlarda bizim gibi insanlar. İşimizi severek yaparsak kimseden bir eksiğimiz kalmaz. Her meslek kutsaldır. Herkes kendi alanı ile ilgili bilgi ve tecrübelerini birbirleri ile paylaşsın. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bilgilendirin. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere beni sizlerle buluşturan çok kıymetli MASKİ Genel Müdürüm Mehmet Mert’e ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’ya programa katkı ve katılımlarından dolayı plaket takdim etti. (Bülten)