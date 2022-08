TECRÜBE OLMAZSA OLMAZ!

Şimdi şu moda olmuş…

Gençlerle iyi mücadele veriyoruz. Böyle giderse iyi…

Bu takım bu şekil giderse küme düşer bu takıma takviyeler yapılmazsa küme düşer.

Para yok pul yok tecrübeli futbolcu yok! Tamam gençler oynasın eyvallah ama bu şekil değil. Cihat hocam her gün her maçtan sonra her idmandan sonra her şeyden sonra çok güzel süslemeli demeçler veriyorsun.

Adama sormazlar mı, bu takım kamp yapmadı. Bu takım transfer yapmadı. Bu takımın transfer yasağı var. Sen çıkıp diyorsun ‘ilk yediyi oynayacağız’ …

Eyüp maçını canlı izledik sen çıkıp orada tribünlere cevap veriyorsun. Yapma hocam tabi ki küfre karşıyız.

‘Ayakkabısı olanlarla, olmayan maçı’ demecin vardı.

Siyasileri geçen sen değil miydin? hocam yardımcı hocalarını yarı yolda bırakan sen değil miydin?

Adana maçında puan aldıktan sonra ‘ilk 7’ye oynar’ demek hiç etik değildi. Adana takımı bizim ayarımızda ve bizden daha bir kötü takımdan bir puan alınca çıkıp diyorsun ki hedef…

Bu tür demeçler hem yönetimi hem futbolcuları zora sokar. Rize maçında aksi bir sonuçta senin vereceğin cevap; ‘eldeki malzeme bu, kamp yapmadık, transfer yapamadık”

Arkadaşlar futbolda doğru bir tanedir lütfen bunlara dikkat edelim.

2024’e kadar transfer yasağımız var o yüzden bu sene 1. Lig gerçekten çok kaliteli takımlardan kurulu üste oynayacak takımların sayısı çok. Küme düşmemeye oynayan takımlarda zaten aşağı yukarı belli…

İçerde oynadığımız maçlarda Adana takımından bir puan aldık. İşte burada bu tür takımlardan üç puan almamız lazım yoksa inanın belki bana burada Yeni Malatyaspor düşmanı diyeceksiniz. Bu takım paraşütsüz düşer nedeni ise takımda çok tecrübeli futbolcunun olmayışı…

Eyüp maçını canlı izledim. Cengizhanı beğendim. Maçın devre arası arkadaşlarla çay molasında konuşurken Abdulsamed’in yan toplarda çok zayıf olduğunu konuşuyorduk ve neticesinde de golü o şekil yedik.

Abdulsamed kaç yıldır Atakum’dan berabersin ya biraz insan üstüne koymaz mı? Özgüven sıfır, yan topların sıfır, golü bulduktan sonra o takımın çok geriye çekilmesi bunda senin de etkin oldu. Oyun soğutmaya çalıştın bunda da başarılı olamadık.

Aslında fazla söze gerek yok futbolu konuşuruz da elimizdeki malzeme bu…

Ahmet Yaman başkanımızın ve yöneticilerin bu 400 milyon TL borcun altından nasıl kalkacağını nasıl yol haritası çizeceğini kulübe nasıl sıcak bir nakit aktaracağını merak ediyorum.

Allah yardımcıları olsun işleri çok zor daha doğrusu işimiz çok zor. Bu şekil takviye yapılması gerçekten bu ligde tutunmamız hayal olur.

Ahmet başkan bu takıma ihanet edildiğini söyledi. 168 tane SGK’lı çalıştığını belirtti. Başkana buradan bir çağrım olacak. Bunların kim olduklarını Ankara, Malatya, İstanbul, İzmir fark etmiyor kimler olduklarını basın huzurunda yahut yazılı bir şekilde belirtmesini istiyoruz.

İhaneti açıklamak size düşer başkanım Rabbim yardımcınız olsun