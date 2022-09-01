Tecde’de yangın paniği!

Tecde Mahallesi, Altın Kayısı Bulvarın’da bir daire de çıkan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Tecde Mahallesi, Altın Kayısı Bulvarın’da bir daire de çıkan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan ihbar üzerine Altın Kayısı Bulvarı’nda çıkan yangına 4 araç ve 10 personel ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen apartmanda bulunan vatandaşlar yoğun dumandan etkilenmeden apartmandan tahliye edilirken, apartman boşluğunda bulunan eşyaların yandığı bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek herhangi bir can kaybı yaşanmadı. (Haber Merkezi)