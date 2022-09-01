DOLAR

18,2117$% 0.12

EURO

18,1527% -0.83

GRAM ALTIN

994,23%-0,64

ÇEYREK ALTIN

1.636,00%-0,30

TAM ALTIN

16.079,07%-0,65

BİTCOİN

362539฿%-2.11052

Akşam Vakti a 19:05
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 35°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Tecde’de yangın paniği!

Tecde’de yangın paniği!

Tecde’de yangın paniği!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tecde’de yangın paniği!

Tecde Mahallesi, Altın Kayısı Bulvarın’da bir daire de çıkan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Tecde Mahallesi, Altın Kayısı Bulvarın’da bir daire de çıkan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan ihbar üzerine Altın Kayısı Bulvarı’nda çıkan yangına 4 araç ve 10 personel ile müdahale edildi.  İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen apartmanda bulunan vatandaşlar yoğun dumandan etkilenmeden apartmandan tahliye edilirken, apartman boşluğunda bulunan eşyaların yandığı bilgisi paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek herhangi bir can kaybı yaşanmadı. (Haber Merkezi)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Halı dokuma kursunda geleneksel el sanatları yaşatılıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.