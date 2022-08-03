“Tavuk Pazarı’nı kapatacağız” sözü telaşlandırdı

Esnaflar belediyelerden çözüm istiyor

ESVET TUTAK

Battalgazi Belediyesinin Tavuk Pazarı’nı kapatacağını söylediği iddiasında bulunan Tavuk Pazarı esnaflarından Hüseyin Önal, kendilerine de bir öneride bulunmadığını dile getirdi. Siyasetin çözüm makamı olduğunu ve bu işe de bir çözüm bulunmasının gerekliliğini söyleyen Önal, “Burasının kapatılması demek, birçok insanın mağdur olması demek. Biz bu sorunun mağduriyet oluşturmadan çözüm bulunmasını istiyoruz.” dedi.

Malatya Tavuk Pazarı esnafı bugünlerde tedirgin, Battalgazi Belediyesi tarafından mevcut hizmet verdikleri yerlerin kapatılacağı duyumuyla korku içerisinde olan Tavuk Pazarı esnafları, yerlerinin kapatılmasını istemiyor. Uzun yıllardan bu yana bulundukları yerde satış yaptıklarını dile getiren esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamada bulundu.

Tavukçular Pazarı’nın 40 yıllık bir mazisi bulunduğuna dikkat çeken esnaf Hüseyin Önal, buranın değişik sorun ve sıkıntılarla karşılaştığını ancak bu sıkıntıların zaman içerisinde aşıldığını söyledi.

“BURANIN ESNAFI MALATYA’NIN BİR PARÇASI OLMUŞ DURUMDA”

Tavuk Pazarı’nın kapatılması demek çok sayıda insanın mağdur olması demek olduğunu ifade eden Önal, “Bu pazar hakkında CİMER ’e şikayette de bulunulmuş. Bu doğrultuda da Battalgazi Belediyesi bu pazarı kapatacağını söylüyor. Battalgazi Belediyesi burayı kapatacağını söylerken, bunun için bir çözüm üretmiyor. Burada 10 esnaf var ve bu esnaflar Malatya’nın bir parçası olmuş durumda. Burasının kapatılması demek bu esnafların yok olması demek. Burası kapatılırsa bırakın esnafları, esnafların aileleri de perişan olacak. Ayrıca biz Malatyalıların taze tavuk ve yumurta ihtiyacını karşılıyoruz. Köylü vatandaşlar yumurta ve tavuklarını burada satıp, paraya çeviriyor. Buranın kapatılması demek, birçok insanın mağdur olması demektir. Biz bu sorunun mağduriyet oluşturmadan çözüm bulunmasını istiyoruz.” diye konuştu.

“SİYASET ÇÖZÜM MAKAMIDIR”

“Biz birinci çözüm yolu olarak hem Battalgazi hem de Büyükşehir belediyelerimize bazı önerilerde bulunduk.” diyen Önal, “Bizim de suçumuz var ve biz öz eleştirimizi yapıyoruz. Biz hayvan sayısını azaltabiliriz. Bir dükkânda 300 tavuk değil de 100 tavuk olsun. Biz dükkanlarımızın hijyen ve temizliğine biraz daha dikkat edelim. Ayrıca kafesleri çok fazla dışarı çıkartmak yerine içeride tutabiliriz. Kokuyu %60 oranında düşürüp, bu işi burada devam ettirilebilir hale getirebiliriz. Battalgazi Belediyesi çözüme kesinlikle yanaşmıyor. ‘Kapatacağız’ diyor ve bize alternatif bir şey de sunmuyor. Taşımadan bahsetmiyorlar, doğrudan kapatacaklarını dile getiriyorlar. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda biraz daha esnek davranıyor. ‘Sizin mağdur olmanızı biz istemiyoruz’ diyorlar. Gerekli yerlere talimat verdiler. Çözümün ne olacağını bilemiyoruz ama bu çözümün kesinlikle buradaki esnafı, üreticiyi, tüketiciyi mağdur etmemesi lazım. Siyaset çözüm makamıdır, bu işe çözüm bulunsun. Çözüm bulunurken de bize dayatma yapılmasın. Eğer dükkânlar kapatılırsa burada 10 esnaf ekmeğinden olacak.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN 81 İLİNDE TAVUK PAZARLARI MEVCUT”

Başkan Gürkan ve Başkan Güder’ den bu konuda yardım isteyen Önal, “Buradaki dükkânlar maliyeye kayıtlı ve vergilerini ödüyor. Türkiye’nin 81 ilinde tavuk pazarları mevcut. Hatta bazı büyükşehirlerin Ankara, Bursa gibi çarşı merkezlerinde bile tavuk pazarı var ki, bizim pazarın 3-4 kat büyüklüğünde. Malatya’nın binlerce sorunu var, birçok mahalleden kokular geliyor. Burada birkaç insan rahatsız oldu diye 40 yıllık pazarın kapatılmak istenmesinin de vicdani tarafı olamaz. Bu koku karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak giderilebilir. Ben de bazı şeylerden rahatsız oluyorum ama gidip de şikâyetçi olmuyorum. İnsanların ekmeğiyle neden oynayayım? Bizi taşısınlar ama çok uzak yere vermesinler. Çünkü mazotun litresi 25 TL. Kimse özel aracıyla gidip de bir tavuk almaz. Buğday Pazarı, Şire Pazarı veya Eski Doğu Garajı’nın yanı olabilir. Eğer merkezden uzaklaşılırsa dükkânların kapanmasıyla aynı anlama gelecek. Biz gerek Selahattin Gürkan Başkanımızdan gerekse de Osman Güder Başkanımızdan bir özveri bekliyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.