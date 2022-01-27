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Anasayfa / Asayiş / Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde boş olan tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Geyve ilçesi Kozan Mahallesinde bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet D.’ye ait olduğu öğrenilen tavuk çiftliğinde elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olan tavuk çiftliğinde yangın neticesinde maddi hasar oluşurken ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı.

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