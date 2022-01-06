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Tavşanlı’da 3 katlı binada yangın

tavşanlı’da 3 katlı binada yangın
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dağçeşme Mahallesi Yasemin Soka’kta, bir binanın 3. katında M.D.’ye ait evde yangın çıktı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen M.D., 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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