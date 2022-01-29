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Tatvan’da köy yolları ulaşıma açılıyor

tatvan’da köy yolları ulaşıma açılıyor
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BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, tek tek ulaşıma açılıyor.

Tatvan’da yaklaşık on gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatan Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, hummalı bir çalışma neticesinde 21 köy yolunu ulaşıma açarken, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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