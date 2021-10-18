DOLAR

9,3147$%0.56

EURO

10,8165%0.62

STERLİN

12,7962£%0.33

GRAM ALTIN

530,70%0,84

ÇEYREK ALTIN

8.446,34%-0,34

BİTCOİN

578199฿%2.10886

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AZ BULUTLU 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Spor / TASKK’da 3 Malatyalıya görev

TASKK’da 3 Malatyalıya görev

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun (TASKK) Ankara'da gerçekleşen 18. Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa bir kez daha Ali Düşmez seçilirken, 3 Malatyalıya görev verildi.

taskk’da 3 malatyalıya görev
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

TASKK’da 3 Malatyalıya görev

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) Ankara’da gerçekleşen 18. Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa bir kez daha Ali Düşmez seçilirken, 3 Malatyalıya görev verildi.

FERDİ DURDU

Türk futboluna ve amatör spora uzun yıllardır büyük katkılarda bulunan Ali Düşmez,  18. Olağan Genel Kurulda bir kez daha Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) Başkanlığı’na seçildi.

Düşmez yeniden başkan olurken, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ise yönetim kuruluna seçildi. Olağan Genel Kurulda; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir amatör kurulunda, futbol antrenörü, yazar ve spor yorumcusu Aziz Yiğit ise denetleme kurulunda yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Büyükşehir deplasmanda da kayıp

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.