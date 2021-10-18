TASKK’da 3 Malatyalıya görev

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) Ankara’da gerçekleşen 18. Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa bir kez daha Ali Düşmez seçilirken, 3 Malatyalıya görev verildi.

FERDİ DURDU

Türk futboluna ve amatör spora uzun yıllardır büyük katkılarda bulunan Ali Düşmez, 18. Olağan Genel Kurulda bir kez daha Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) Başkanlığı’na seçildi.

Düşmez yeniden başkan olurken, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ise yönetim kuruluna seçildi. Olağan Genel Kurulda; MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir amatör kurulunda, futbol antrenörü, yazar ve spor yorumcusu Aziz Yiğit ise denetleme kurulunda yer aldı.