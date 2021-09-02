Taşhoran Kilisesi’nin açılmasına 93 yaşındaki Leman Resulkal’ın yüzünü güldürdü

Malatya’da halk arasında Taşhoran Kilisesi olarak bilinen, Ermeni vatandaşların da ‘Üç Horan Taş Kilise’ diye adlandırdıkları asırlık kilise, harabe halinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi yeniden açılırken, 106 yıl sonra ilk ayin yapıldı.

1928 yılında Malatya’da doğan ve çocukluğunda kimi zaman içerisine girerek duvarlarındaki resmileri inceleyen 93 yaşındaki Leman Resulkal (İlumun Yasulkal) “Çocukluğumu hatırladım. Oraya girip çıktığım günler aklıma geldi. O kadar güzel yapmışlar. Duvarlarını tarihi olduğu için badana etmemişler. Keşke şimdi annem olaydı buraları görürdü. Oraya gittiğimde benim için sanki Cumhuriyet Bayramıydı” dedi.

“Çocukluğuma geri döndüm, keşke annemde görebilseydi”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Malatya’da yaşayan 93 yaşındaki Ermeni asıllı Leman Resulkal, Malatya’da halk arasında Taşhoran Kilisesi olarak bilinen, Ermeni vatandaşların da ‘Üç Horan Taş Kilise’ diye adlandırdıkları asırlık kilisenin restore edilerek, yeniden açılmasının mutluluğunu yaşıyor.

Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ferdi Durdu ve köşe yazarı Abdullah Ergün ile birlikte ziyaret ettiğimiz 43 yıldır Fuzuli’de ikamet eden Leman Resulkal, 1928 yılında Malatya’da doğdu. Malatya’nın köken yerlisi olduklarını dile getiren Resulkal, güzel komşulukların olduğunu söyledi.

Malatya’da herkesle yıllardır kardeşçe yaşadıklarını belirten Resulkal, “Komşularımızla çok samimiydik. Aile gibiydik. Aramızda öyle ayrı gayrı yoktu. O kadar birlikte büyüdük. Hiç ayrım yoktu” dedi.

“HÜKÜMET ORAYA CEPHANE KOYDU”

Leman Resulkal, restore edildikten sonra yeniden ibadete açılan Taşhoran Kilisesi’ne gittiğinde çocukluğuna geri döndüğünü söyledi. Resulkal, “Ben ilkokula giderken o kilise vardı. Teneffüste çıkıp, kilisenin içerisine giriyordum. O duvarlarda çok güzel resimler vardı, hiç görülmemiş bir şeydi. Sonra hükümet oraya cephane doldurdu. Kaç sene öyle kaldı. Sonra cephaneler buradan götürüldü. Orası boş kaldı. Daha sonra taşlaya taşlaya o resimlerin hepsini mahvettiler. Sonrasında yavaş yavaş yapmaya başladılar, yarım kaldı, öyle kapandı. Bu sefer yapıldığından benim haberim bile yoktu. En son haberim oldu” diye konuştu.

“SANKİ CUMMHURİYET BAYRAMIYDI”

“İçeriye girdiğimde tüylerim diken diken oldu” diyen Resulkal, şunlar söyledi:

“Çocukluğumu hatırladım. Oraya girip çıktığım günler aklıma geldi. O kadar güzel yapmışlar. Duvarlarını tarihi olduğu için badana etmemişler. Keşke şimdi annem olaydı buraları görürdü. Oraya gittiğimde benim için sanki Cumhuriyet Bayramıydı. O kadar kalabalıktı ki. İl dışından Patrik ve Papaz gelmişti, gittim ellerini öptüm. Kiliseyi yaptırdıkları için teşekkür ediyorum. Onların hepsini belediye reisi yaptı. Kilisenin açılması çok gecikti. Turgut Özal döneminde başlandı, ondan sonra kapandı. Ondan sonra kısmet bugüneymiş. Şimdi orası belediyeye aitmiş. Ama ayine gidebilirmişiz. Turistik bir yer oldu. Orası ben doğmadan önce kapanmış. Taş Kilise çünkü her yeri taştan. Ben doğduğumda Malatya’da çok kilise vardı ama ayin olmuyordu. Orduzu’da, Eski Malatya’da, Sıtmapınarı’nda vardı.”