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Tartıştığı sürücüyü silahla vuran şahıs yakalandı

tartıştığı sürücüyü silahla vuran şahıs yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde tartıştığı aracın sürücüsünü silahla vurarak yaralayan şahıs, Söke ilçesinde başka bir aracın içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Didim Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 2 araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden N.İ (46) aracıyla, bir diğer sürücü S.D.’nin (28) aracının önüne geçerek yolun ortasında durdu. Araçtan inen N.İ, arkadaki aracın yanına gidip şoför kapısını açarak S.D.’ye silahıyla bir el ateş etti. Göğsünden silahla vurulan S.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracı ile olay yerinden ayrılan N.İ.’yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.İ. Söke ilçesinde başka bir aracın içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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