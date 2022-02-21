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Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye Aşık Seyrani Mahallesi’nde meydana gelen olayda Mehmet A. (51), eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşi tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet A.; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. Mehmet A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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