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Tartıştığı kadın arkadaşını boğarak öldürüp, cesedi sandıkta saklamış

tartıştığı kadın arkadaşını boğarak öldürüp, cesedi sandıkta saklamış
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Antalya’da 17 Aralık günü arkadaşı ile tartışan bir kişi, tartışmanın sonucunda arkadaşını boğarak öldürdü. Zanlının suçunu Malatya’da itiraf etmesi üzerine adrese giden ekipler, kadının cansız bedenini sandık içerisinde buldu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Cenaze ise morgdan aileye teslim edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.E. Antalya’da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç (57) ile tartıştığını ve tartışmanın devamında kadını eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti. İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutkanç’ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya’da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, V.E.’nin ise Antalya’ya getirileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.

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