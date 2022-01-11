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Tartıştığı iş arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü

tartıştığı iş arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Bolu’da tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada bir kişi, iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenigeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati G. (26) ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında Necati G. cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu’ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle Kuyucu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Kuyucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyucu’yu öldüren Necati G. ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Necati G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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