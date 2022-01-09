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Tartıştığı genci öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı

tartıştığı genci öldüren zanlı saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı
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Isparta’nın Yakaören köyünde tartıştığı 20 yaşındaki genci silahla vurarak öldüren şahıs, saklandığı çatıda kıskıvrak yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yakaören köyünde meydana geldi. Dağlık bölgedeki kulübede karşılaşan H.K. ile Ramazan Kurt (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında H.K., belinden çıkardığı silahla Kurt’u vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedini sürükleyerek dere kenarına götürmeye çalışan H.K., çevredeki vatandaşların onu görmesi üzerine aracı ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan Kurt’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Yakaören köyünde defnedildi.

Katil zanlısı saklandığı çatı katında yakalandı

Katil zanlısı H.K., Yakaören köyünde saklandığı bir evin çatısında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı adli işlemleri için karakola götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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