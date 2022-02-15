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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
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Bursa’da eşiyle tartışan adam; konuşmak için gittiği kayınbiraderinin evinde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Bursa’da yaşayan Ahmet K, (35) eşiyle tartıştı. Tartışmanın etkisiyle eşi evi terk ederek Mustafakemalpaşa Taşpınar köyündeki kardeşinin evine geldi. Ahmet K.’da eşiyle konuşmak için peşinden gitti. Burada çıkan tartışmada kayınbirader M.Y, eniştesi Ahmet K.’yı pompalı tüfekle vurdu. Saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı M.Y (32) olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Kandemir’in cansız bedeni Mustafakemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay anında biri kız, diğeri erkek çocuğun da olay yerinde olduğu öğrenildi.

Katil zanlısı M.Y çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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