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Tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Bursa’da 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını birçok yerinden bıçakladı. Baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Cem U. (33) evde babası Halil U. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Muhammet Cem U., mutfaktaki ekmek bıçağını alarak babasını karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesi işlemleri devam ederken, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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