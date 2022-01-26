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Tarsus’ta tır şoförü yanarak hayatını kaybetti

tarsus’ta tır şoförü yanarak hayatını kaybetti
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada tır şoförü yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 01 ADK 504 plakalı transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek refüje çarparak durabildi. Arkadan seyir eden V.Ş.’nin kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı. Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay’ın kullandığı 21 BM 539 plakalı tır kamyona çarptı. 3 aracın karıştığı kazada tırda yangın çıkmaya başladı. Tırın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför can verdi. Olay yerine 112, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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