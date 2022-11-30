Tarihte meydana gelen büyük depremler

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Dünya tarihinde, duyunca bile gerileceğiniz büyüklükte depremler meydana gelmiştir.
Dünya tarihinin en şiddetli 10 depremi Güney Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinde yaşandı. “Ateş çemberi” olarak adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağı dünyadaki tüm depremlerin yüzde 90’ına, büyük depremlerin ise yaklaşık yüzde 80’ine tanıklık ediyor.
9.5 ŞİLİ – 22 MAYIS 1960
Dünya tarihindeki en şiddetli deprem, Şili’de 22 Mayıs 1960’ta meydana geldi.
9.2 ALASKA – 28 MART 1964
En şiddetli ikinci deprem olarak kayıtlara geçen Alaska depremi 28 Mart 1964’te meydana geldi.
9.1 ENDONEZYA – 26 ARALIK 2004
Bugüne kadar en uzun süren deprem Sumatra’da 26 Aralık 2004’te meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü.
9.0 JAPONYA – 11 MART 2011
Japonya’nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011’de meydana gelen deprem, ülkede bugüne kadarki en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti.
9.0 RUSYA – 4 KASIM 1952
Rusya’nın kuzeydoğusundaki Kamçatka’da 4 Kasım 1952’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem, Hawaii kıyılarında yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu.
8.8 ŞİLİ – 27 ŞUBAT 2010
Şili’de 27 Şubat 2010’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500’den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.
Şili’nin yanı sıra Peru, Ekvador, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama gibi Latin Amerika ülkeleri deprem sonrası oluşan tsunamiden etkilendi.
30 milyar dolarlık hasara neden olan deprem 1,8 milyon kişiyi mağdur ederken, 500 binden fazla ev tamir edilemeyecek şekilde hasar gördü.
8.8 EKVADOR – 31 OCAK 1906
Ekvador ve Kolombiya kıyıları yakınlarında 31 Ocak 1906’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde, yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi.
Depremin ardından oluşan tsunami, okyanusu geçerek Japonya’ya kadar ulaştı.
8.7 ALASKA – 4 ŞUBAT 1965
Alaska’nın Rat Adaları açıklarında 4 Şubat 1965’te görülen 8,7 büyüklüğündeki deprem, 10 metre yüksekliğinde tsunamiye neden oldu.
Küçük çapta hasara yol açan depremde can kaybı yaşanmadı.
8.6 TİBET 15 AĞUSTOS 1950
Tibet’te 15 Ağustos 1950’de yaşanan 8,6 büyüklüğündeki depremde en az 1500 kişi öldü. Çin ve Hindistan’da birçok şehri de etkileyen deprem, heyelanlara yol açtı.
Bunun sonucunda yüzlerce yapı zarar gördü.
8.6 SUMATRA – 26 ARALIK 2004
Endonezya’nın kuzeybatısında bulunan Sumatra Adası’nda Aralık 2004’te gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki yıkıcı depremin yaraları sarılırken, bölge yaklaşık 3 ay sonra bir kez daha sarsıldı.
Sumatra ‘da 28 Mart 2005’te yerin 30 kilometre altında 8,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afette 1400’den fazla kişi hayatını kaybederken depremin tetiklediği tsunami nedeniyle yüzlerce kişi yaralandı.
Tarihte meydana gelen büyük depremler
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